Basket in carrozzina. Champions, una vittoria e un ko per la S. Stefano La Santo Stefano Kos Group di Porto Potenza ha vinto contro la Briantea 84 Cantù ma è stata sconfitta dal Lahn-Dill nella prima giornata di gare del girone della Champions Cup di basket in carrozzina. L'obiettivo è vincere le prossime due gare per finire al secondo posto.