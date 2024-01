Basket in carrozzina, Coppa Italia. Santo Stefano a caccia della finale. Oggi c’è da battere Sassari Iniziano oggi le Final Four di Coppa Italia di basket in carrozzina a Potenza Picena. La Santo Stefano Kos Group affronterà la Dinamo Lab Banco di Sardegna Sassari, mentre la Briantea 84 Cantù se la vedrà con la Deco Amicacci Giulianova. La squadra di Potenza Picena è la detentrice del titolo e punta a difenderlo.