Basket in carrozzina. L’Informatica Rimini spazza via Pistoia

È un inizio di campionato eccellente quello della NTS Informatica Rimini. La squadra di coach Loperfido sbanca Pistoia con una prova di grande convinzione e ritmo, lasciando le briciole ai padroni di casa in questo esordio nel girone B della Serie B di basket in carrozzina. Finisce 20-70 un match con poca storia, con i riminesi già prontissimi all’avvio (4-20 al 10’) e capaci di aumentare considerevolmente il vantaggio alla pausa lunga (13-39). Nella ripresa Acquarelli e compagni non mollano la presa, aumentando il margine minuto dopo minuto fino al +50. Domenica prossima, alla Carim, esordio casalingo in una sfida a grado di difficoltà più elevato rispetto a quella di Pistoia. A Rimini arriverà Brescia.

Il tabellino, Pistoia: Pistoia: Micheli 4, Monforte 4, Shkurti 2, Veneziano 8, La Grassa 2, Ventura, Chierici, Fabbri. All.: Chierici. Rimini: Loperfido 6, Acquarelli 8, Raik 6, Di Pietro 4, Giustino 21, Castagnetti 2, Storoni, Rossi 2, Pellegrini 7, Ladson 14. All.: Loperfido.