Basket in carrozzina. Niente da fare per Rimini sul campo di Padova. Ora c’è Castelvecchio

Niente da fare per Nts Informatica nell’impegno decisamente più complicato dell’intera stagione, quello di Padova col colosso Millennium. I padroni di casa hanno avuto la meglio 66-25 in un match sostanzialmente mai in discussione, che ha visto i veneti già ampiamente avanti dopo i primi dieci minuti (18-3) e dilaganti all’intervallo (29-7). Millennium devastante anche di ritorno dagli spogliatoi con gara chiusa con largo anticipo sulla sirena finale (51-11). Molta difficoltà a centrare la retina nei primi trenta minuti di gioco contro una formazione di fatto di caratura superiore. Prossimo appuntamento quello di sabato, a Gradisca d’Isonzo, contro la Pol. Nordest Castelvecchio. Occasione per riprendere la marcia, pur contro un gruppo da non sottovalutare. Il tabellino: Loperfido 6, Acquarelli 1, Raik 10, Di Francesco 6, Martinini, Storoni, Rossi, Obino, Ladson 2. All.: Loperfido.