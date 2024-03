Basket in carrozzina. Nts Informatica, la trasferta di Padova è amara

Niente da fare per Nts Informatica Rimini, che perde a Padova col Cus dopo una partita sempre passata a inseguire. I veneti s’impongono 62-48 soprattutto grazie a un parziale iniziale che nell’economia del match ha pesato tantissimo. Dopo 10 minuti di partita, infatti, il Cus è avanti 16-6, col secondo periodo che vede Nts sciogliersi in attacco ma senza accorciare nel punteggio (30-18 al 20’). Dopo l’intervallo i riminesi giocano bene, trovano buone soluzioni e accorciano fino al -4, ma Padova chiude comunque il terzo parziale avanti di 7 (43-36). I dieci minuti finali vedono la squadra di casa compatta e capace di condurre in porto la vittoria abbastanza tranquillamente. Domenica Nts Informatica tornerà a giocare in casa contro il Millennium Padova imbattuto. Palla a due alle 15 alla Carim. Il tabellino: Loperfido 10, Acquarelli 6, Raik, Storoni 6, Di Pietro, Martinini, Obino 10, Di Francesco 10, Ladson 6, Castagnetti. All.: Loperfido.