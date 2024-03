Basket in carrozzina. Nts, niente da fare contro Castelvecchio

Nts Informatica ko nell’impegno casalingo con la Polisportiva Nordest Castelvecchio di Gradisca d’Isonzo. Alla Carim finisce 35-60 un match che i riminesi hanno giocato alla grande nel primo quarto e tenendo duro nel secondo. Al 10’, infatti, Acquarelli e compagni sono avanti 14-10 dopo essere stati sopra anche 8-0. Nel secondo parziale gli ospiti reagiscono e sorpassano, ma all’intervallo è ancora tutto da decidere (21-27). Non male, viste le difficoltà dell’impegno. Nella ripresa la Polisportiva Nordest allunga costantemente, finendo al 30’ sul +15 (29-44) e a fine partita sul +25. Il tabellino: Loperfido 10, Acquarelli 4, Raik 7, Martinini 2, Storoni 6, Rossi, Ladson 6. All.: Loperfido. A Nts manca ora solo l’impegno del 7 aprile, con Verona per concludere. La classifica: Millennium Padova 24; Pol. Nordest Castelvecchio e Vicenza Sanitaria 16; Cus Padova 10; NTS Informatica Rimini 8; Olympic Verona 4; Delfini 2001 0.