Basket in carrozzina. Nts sale a Verona: la missione è scalare l’Olympic

Impegno in trasferta, per NTS Informatica Rimini, che oggi salirà a Verona per affrontare una squadra alla portata, con due punti in meno in classifica rispetto ai riminesi. Alle 17, al Palazzetto "Quinto", via a un match importante per guadagnare terreno. L’Olympic Basket Verona viaggia con due sole vittorie a spese dei Delfini 2001 e ha disputato una gara in più rispetto a Riviera Basket. I veneti al momento producono 47,6 punti a gara, gran parte dei quali realizzati da Robert Benjamin Fynn (21,7), quarto miglior realizzatore nei quattro gironi della serie B. NTS Informatica, che va leggermente meglio con 48,8 punti a partita, è statisticamente trainata da Dario Di Francesco, che ne realizza 13,5, e Angelo Loperfido, a quota 10,2. La classifica: Millennium Padova 16; Vicenza 10; Pol. Nordest Castelvecchio 8; NTS Informatica Rimini 6; Cus Padova e Olympic Verona 4; Delfini 2001 0.