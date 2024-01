Basket in carrozzina. Oggi la Santo Stefano a casa della leader Cantù

Oggi alle 15.30 la Santo Stefano Kos Group scenderà in campo a casa della Briantea 84 Cantù, leader nel torneo nazionale di basket in carrozzina, che all’andata ha vinto 68-51 al PalaPrincipi. Ben 17 punti di margine che ora, se gli adriatici vorranno terminare la stagione regolare al primo posto, dovranno recuperare e chiudere sul +18. "Ci attende – dice il tecnico dei portopotentini Roberto Ceriscioli – l’avversario più accreditato nella lotta per lo scudetto, ha una formazione completa, profonda e ricca di qualità tecniche e fisiche. Noi proveremo a ritrovare ritmo e gioco. Rimontare i 17 punti di passivo è un compito difficile ma i nostri giocatori sapranno disputare una prova di carattere e concentrazione". All’andata, la squadra rivierasca non aveva la brasiliana De Deus Ramos e schierava Andrea Giaretti infortunato a una mano: ora la compagine marchigiana è al completo.