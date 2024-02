Basket in carrozzina. Playoff, a Firenze prevale la Santo Stefano

Successo della Santo Stefano Kos Group nel primo match di playoff: i portopotentini hanno vinto in casa delle Volpi Rosse Menarini Firenze 69-46 (13-21, 28-27, 52-36), un vantaggio di 23 punti, maturato nella seconda parte di gara, che dovrebbe rendere abbastanza agevole il passaggio dei ragazzi di coach Ceriscioli al turno successivo. Coach Roberto Ceriscioli analizza la vittoria: "Siamo partiti con il freno a mano tirato, commettendo errori in tante piccole cose. Col passare dei minuti abbiamo ritrovato ritmo e concentrazione grazie a un valido atteggiamento difensivo. Non abbiamo trovato il canestro con continuità, nonostante le buone trame offensive". Il ritorno coi fiorentini ci sarà sabato 24 febbraio al PalaPrincipi. Ecco i punteggi individuali dei potentini nella gara di Firenze: Raimondi 6, De Miranda 11, Giretti 26, De Deus Ramos, Bedzeti 14, Buso, Tanghe 8, Veloce 4, La Terra.