Basket in carrozzina. Playoff, Santo Stefano di scena a Firenze

Iniziano oggi i playoff scudetto per la Santo Stefano Kos Group impegnata alle 15.30 a Firenze, ospite delle Volpi Rosse Menarini. La squadra toscana è un quintetto in notevole crescita tecnica, guidata dall’allenatore Fabio Castellucci, e può contare su un vivaio di primissimo livello. Il team di Porto Potenza arriva all’appuntamento playoff dopo aver conquistato il pass per le fasi decisive della Champions Cup e sta attraversando un momento di ottima forma. "Affrontiamo una compagine giovane e talentuosa – dice Roberto Ceriscioli, coach dei portopotentini – che deve ancora esprimere completamente il suo potenziale. Sa giocare un basket veloce e ricco di tecnica. Noi dovremo recuperare energie fisiche e mentali per non inciampare su questo avversario scomodo". La gara di ritorno con le Volpi Rosse avrà luogo sul parquet del PalaPrincipi il 24 febbraio.