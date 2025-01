Basket in carrozzina. Rimini torna in campo: test duro contro Seregno

Nel bizzarro campionato di Serie B di basket in carrozzina, Nts Informatica cerca di districarsi e giocare più partite possibile in mezzo a rinvii per pioggia alla Carim e stranezze del calendario. Domani, alle 15, Acquarelli e compagni ospitano Seregno e l’asticella delle difficoltà si alza, visto che i lombardi hanno fin qui vinto tre partite su quattro e non nascono gli obiettivi di alta classifica. Per Rimini solo due gare giocate, una vinta e una persa, e così rimane stringente la necessità di provare a portare a casa una vittoria con un avversario di prestigio. La difesa della Nts dovrà prestare particolare attenzione ad Amasio e Diouf, che insieme realizzarono 48 dei 64 punti con cui Seregno riuscì ad avere la meglio su Rimini in precampionato, al torneo Valpantena di Verona. Impegno importante che cade una settimana prima della doppia trasferta in terra sarda, con Rimini che in due giorni affronterà Banco di Sardegna Sassari e Asinara.