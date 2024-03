Basket in carrozzina. Rimini va a caccia del riscatto alla Carim Nts Informatica si prepara per la sfida casalinga contro la Polisportiva Nordest Castelvecchio Gradisca d’Isonzo dopo la sconfitta con Millennium Padova. L'avversario è terzo in classifica e punta ai playoff. La partita si preannuncia impegnativa ma più accessibile.