Basket in carrozzina. Sardegna amara per Nts Informatica

Niente da fare per NTS Informatica Rimini nella doppia trasferta in terra sarda dello scorso weekend, vale a dire la quarta e la quinta partita di Riviera Basket nel campionato di Serie B di basket in carrozzina. A imporsi sono state le due formazioni locali, con Sassari a vincere 63-55 dopo un supplementare e Porto Torres con punteggio quasi identico, 64-55, ma nei 40’ regolari. Equilibrato e teso il primo match, con NTS però a cadere all’overtime e a registrare l’espulsione di Giustino, autore di 31 punti e poi squalificato per la gara successiva. Il tabellino: Loperfido 7, Giustino 31, Acquarelli 9, Raik ne, Pozzato ne, Martinini, Storoni 2, Pellegrini 4, Ladson, Castagnetti 2. All.: Loperfido. Nel secondo match, senza Giustino e con Acquarelli assente dopo uno stato febbrile, Porto Torres ha comandato più nettamente fuggendo nel finale grazie alla buona prova del trio Bobbato (15), Falchi (13) e Obino (17). Il tabellino dei riminesi: Loperfido 15, Raik 10, Pozzato, Martinini, Storoni, Pellegrini 18, Ladson 12, Castagnetti. All.: Loperfido.