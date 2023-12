Basket in carrozzina, straripante la Santo Stefano. I romani del Santa Lucia mai in partita

Successo con margine straripante per la Santo Stefano Kos Group nel match col Santa Lucia Roma: è finita 101-23 per gli adriatici che hanno avuto in mano la partita per tutti i 40’. L’oggettiva differenza tra le compagini dal punto di vista tecnico ed agonistico ha permesso a coach Roberto Ceriscioli di attingere a piene mani dalla panchina, concedendo molti minuti di riposo ai titolari. Il tecnico portopotentino ha avuto buoni riscontri da tutti i ragazzi, un gruppo che cresce gara dopo gara e che affina le proprie qualità in vista dei momenti clou della stagione, quelli che assegneranno i trofei nazionali e internazionali. Tra i migliori dei rivieraschi vanno citati Raimondi (9 punti in soli 10’ di partita, 80% al tiro), Bedzeti (19 punti, 13 rimbalzi, 7 assist), De Miranda (30 punti in 25’, 12 su 12 nel tiro da due). Bene anche Giaretti, 12 punti, che si è ripreso dopo l’infortunio ad una mano.

Ecco i punteggi della Santo Stefano Kos Group nella partita con il team romano: Barbe 4, Raimondi 9, Buso 11, Balsamo 2, Tanghe 4, Veloce 8, De Miranda 30, La Terra 2, Giaretti 12, Marin, Ramos, Bedzeti 19.