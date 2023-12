Basket in carrozzina. Vince Porto Potenza a Reggio Calabria

Vittoria netta della Santo Stefano Kos Group a Reggio Calabria, sul campo della Farmacia Pellicanò: i ragazzi di Porto Potenza hanno vinto 82-52.

"Abbiamo disputato una buona gara – ammette Roberto Ceriscioli, tecnico dei portopotentini –, ma ci sono state anche disattenzioni e leggerezze come, ad esempio, i troppi falli inutili commessi. Siamo secondi nel girone, alle spalle della Briantea 84 Cantù, la prima parte della stagione agonistica è stata positiva ma lavoreremo sodo per migliorarci ulteriormente".

Parole di sprone ai suoi ragazzi in vista dei tanti impegni in programma da gennaio in poi. Ecco il punteggi individuali della Santo Stefano Kos Group nella partita vinta contro la Farmacia Pellicanò in Calabria: Bedzeti 25, Giaretti 11, Raimondi 10, De Miranda 21, Veloce 2, Tanghe 2, Buso 6, Barbe 4, Ramos 1, La Terra.