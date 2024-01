Basket In casa Audax la corperta è cortissima Epurazioni e infortuni Scatta l’allarme uomini contro il Rosignano

Formazione rimaneggiata e panchina cortissima per le prossime gare dell’Audax che tra infortuni e “teste rotolate“, domenica riprende il campionato di “Divisione regionale 1“ ospitando il Rosignano, una delle tre capolista del girone A, per l’ultima giornata di andata. Bilancio non positivo per i gialloazzurri che in 11 giornate hanno raccolto solo 10 punti e hanno rivoluzionato il roster di inizio stagione. "Fino a quando non troviamo le soluzioni giuste, giocheremo così – dice il ds Massimo Alibani, novello Robespierre del XXI secolo, che forse dovà rinunciare anche a Gianluca Castigliego (nella foto) nel caso l’ala dovesse recarsi fuori zona per motivi di lavoro. Così dopo aver fatto “rotolare“ le teste di Gabriele Bianchini, Elias Eerikinharju e Fabio Valenti, dopo aver ceduto al Versilia Jacopo Evangelisti che aspirava a maggiori spazi, nella rosa restano Iosandel Ramirez (classe 1996), Cristian Josè Morillo (2003), Matteo Bertuccelli (1990), Davide Mezzani (2002). Il resto della squadra è formato da under 20 con Daniel Peselli (2003), Cedric Tonarelli (2004), Ascanio Caruso (2004) e Giacomo Donnini (2005) con l’aggiunta di qualche Under 17.

"Siamo in attesa di novità dal mercato – continua Alibani – siamo in cerca di un pivot e di un play, ma attendiamo anche buone notizie dal recupero di Tealdi e Riccardi".

ma.mu.