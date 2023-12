Basket: in Divisione regionale 1 male le reggiane nei tre anticipi. Derbyssimo tra aspiranti al trono

Derby tra aspiranti al trono al PalaGiovanelli, dove alle 17 si chiude la prima giornata di ritorno di Serie C, con l’E80 Group Castelnovo Monti (12) chiamata al pronto riscatto contro una lanciatissima Bmr Basket 2000 Reggio Emilia (12). Quest’ultima arriva alla sfida reduce da 4 vittorie consecutive, l’ultima sabato scorso a Parma col Magik: coach Baroni, uno degli ex della gara, sta plasmando una squadra totalmente nuova che, gara dopo gara, sta iniziando ad esprimere tutto il suo potenziale, trascinata da un Alberione davvero convincente. Cristiano Magnani (foto) e compagni, fino a 7 giorni fa, erano in vetta: domenica è arrivato uno stop in volata con la Francesco Francia nella sfida al vertice e ora l’obiettivo è lasciarselo alle spalle. Per fare questo coach Vozza sa di dover concedere poco all’attacco avversario, scatenando poi i vari Parma Benfenati e Bosnjak nell’altra metà campo. All’andata l’E80 sbancò 71-58 il PalaBigi.

DR1. Negli anticipi tris di sconfitte per le reggiane. Stop interno per Reggiolo (10), battuta 95-85 dalla Vis Persiceto (12) nonostante i 21 di Ciavolella; analoga sorte per il Basketreggio (6), che cade 60-52 in casa col Voltone (10). Non c’è gloria pure per il Nubilaria (6), travolto 77-62 al PalaMalagoli dalla capolista Audace Bombers Bologna (16); oggi alle 18 il posticipo tra iCare Cavriago (2) e Basket Jolly (10).