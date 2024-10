Basket In Divisione regionale 1 trasferta insidiosa. I Legends lanciano la sfida agli Sky Walkers

Terza giornata di campionato per i Legends che questa sera (ore 21,15) fanno visita ai lucchesi dello Sky Walkers, nella gara valida per la Divisione regionale 1. "A Lucca sarà una partita difficile – dice coach Antonio Fiorani – sembravano una squadra poco competitiva ma si sono rinforzati e il successo a Monsummano dimostra che possono essere protagonisti". Fiorani racconta il successo con il Donoratico: "Abbiamo giocato due primi quarti molto buoni, poi siamo calati e nella seconda parte abbiamo giocato male e sofferto. Loro sono rientrati in partita, il nostro ultimo quarto non è andato benissimo ma è stato decente, abbiamo tenuto e ci siamo portati a casa i due punti".

Con due successi in due partite, almeno per adesso Leonardi e compagni si godono il primo posto seppure in condominio con altre quattro squadre, ma sulle possibilità della squadra nel campionato, Fiorani è prudente: "un primo bilancio attendibile si potrà fare solo a Natale, per ogni considerazione ci vuole ancora tempo, ora è prematuro tirare una riga". In attesa della disponibilità del palazzetto, i Legends si allenano e giocano alla Dogali.

ma.mu.