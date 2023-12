Basket, in Divisione Regionale 2, buon momento per le formazioni pisane

Pisa, 14 dicembre 2023 – Buon momento per le tre compagini pisane, impegnate nel raggruppamento C del campionato di Divisione Regionale 2, ex Promozione, tutte reduci da successi e ancora tutte in lizza per raggiungere la quarta posizione, ultima utile per continuare nella corsa verso il salto di categoria. Il Cosmocare CUS Pisa, protagonista delle ultime quattro giornate, ed il GMV sono le squadre meglio posizionate, a quota dieci, in un lotto di cinque squadre a 2 punti dalla seconda, segue a quota otto la IES Sport Pisa, tornata finalmente al successo. GMV – Dopo aver perso con l’imbattuta capolista Chiesina Uzzanese, i biancoverdi di Ghezzano hanno annientato in casa CEFA Castelnuovo Garfagnana, squadra molto esperta, che aveva due soli punti in meno ed aveva vinto con le altre due pisane. I ragazzi di Cinzia Piazza e Daniele Meschinelli, tutti in campo e tutti a canestro, hanno quasi doppiato i garfagnini (52-28), facendo ben sperare nella sfida in posticipo di mercoledì, sul campo del Wolf Basket Pistoia, compagine che ha gli stessi punti in graduatoria: si tratta di un vero e proprio spareggio nella corsa verso il quarto posto. CUS PISA COSMOCARE – Anche la squadra di Pietro Leoncini, di scena domenica alle 20,30 al PalaCus di Via Chiarugi, contro la Polsiportiva Nicola Chimenti di Livorno, seconda in classifica con una vittoria in più, gioca uno spareggio per la zona promozione. In serie positiva da quattro turni, reduci da un successo dopo un overtime a Piombino, Fruzza e compagni devono cavalcare l’onda positiva, che dal fondo della classifica li sta portando ogni giornata più vicini alla vetta, obiettivo dichiarato degli universitari in avvio di stagione. IES SPORT PISA – Dopo due sconfitte in trasferta a Pistoia, sponda Endas, e a Prato, i blues di Paolo Campani e Federico Marazzato, ancora fuori casa, hanno vinto sul parquet della US Città di Capannori dell’ex Maurizio Giusti, superata sul campo ed in classifica, in una partita che ha visto quattro atleti in doppia cifra ed una ritrovata solidità difensiva. Contro il fanalino di coda Basket Piombino, di scena lunedì alle 20,30 al palasport di Via Andrea Pisano, l’occasione è propizia per compiere un altro passo verso l’alto. Giuseppe Chiapparelli