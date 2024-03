Basket, in Divisione Regionale 2, CUS Pisa e GMV all’inseguimento del quarto posto

Pisa, 21 marzo 2024 – Ultime cinque giornate della regular season nel raggruppamento C del campionato di Divisione Regionale 2, ex Promozione, con le pisane CUS Pisa Cosmocare e GMV ancora in corsa per un posto tra le prime quattro che accederanno alla fase conclusiva, decisiva per l’accesso ai play-off. Gli universitari in particolare hanno già raggiunto il quarto posto, benchè in condominio con Lucca Academy che è in vantaggio negli scontri diretti. E’ in crescita anche la IES Sport Pisa, che si sta avviando verso una buona posizione di centro classifica.

COSMOCARE CUS PISA – Rilanciato dai netti successi nel derby con il GMV, a Pistoia, sul campo della ex quarta Endas, in casa con Prato e sul campo della US Città di Capannori, il quintetto di Pietro Leoncini, che ha il roster più attrezzato tra le compagini pisane, è veramente ad un passo dai play-off per la promozione in Divisione Regionale 1. Prima di incontrare le dirette concorrenti PNC Livorno, Dinamo Rosignano, Lucca Academy e Wolf Pistoia, gli universitari hanno la possibilità di arrotondare ulteriormente la classifica, domenica alle 20,30 al PalaCus di Via Chiarugi, contro Piombino Basket Club, attualmente penultimo. Raimo e compagni non dovranno però commettere l’errore di sottovalutare i piombinesi, impostisi nettamente nel posticipo di martedì con la quotata Lucca. GMV – E’ in lieve flessione, il quintetto di Cinzia Piazza e Daniele Meschinelli, reduce da una brutta sconfitta interna con la capolista Chiesina Uzzanese, al termine di un match con molte assenze e una serata al tiro da dimenticare, condita da un acceso nervosismo, di cui ha fatto le spese Davini, espulso nell’ultimo quarto e squalificato per tre gare. Badalassi e compagni hanno però cinque turni per riavvicinarsi al quartetto di testa, a cominciare da quella di sabato a Castelnuovo Garfagnana, sul campo del locale CEFA, battuto di misura all’andata, fanalino di coda del girone. L’occasione è da sfruttare, in vista di due gare impegnative con le squadre pistoiesi. IES SPORT PISA – Con quattro successi nel girone di ritorno, l’ultimo dei quali sabato scorso con Prato, il quintetto di Paolo Campani e Federico Marazzato sta risalendo la china, e si è spostato dalla penultima alla quintultima posizione, a 6 punti dalla zona promozione. I blues, che hanno perso qualche gara di troppo nella fase centrale della stagione, affrontano, sabato alle 20 al palasport, la US Città di Capannori, con cui hanno vinto all’andata, intenzionati a ripetersi. Giuseppe Chiapparelli