Basket, in Divisione Regionale 2, derby di retroguardia tra CUS Pisa e Piombino

Pisa, 21 marzo 2025 – Decima giornata del girone di ritorno, nel girone A del campionato di Divisione Regionale 2, all’insegna della sfida di retroguardia tra Cosmocare CUS Pisa e Basket Piombino, in programma domenica alle 20,30 al PalaCus di Via Chiarugi, autentico spareggio per evitare l’ultima posizione in classifica, occupata dalla squadra di casa, con gli ospiti appena due punti sopra. Gioca pure in casa il GMV, reduce dal rinvio per maltempo del previsto derby in casa della IES, sabato alle 20,30 a Ghezzano con Bellaria Pontedera, con cui è necessario vincere per mantenere chanche di approdo ai play-off. Gioca invece in trasferta la IES, sul campo del Versilia, alla ricerca di un successo che potrebbe risultare importantissimo per evitare i play-out.

GMV – Reduce dallo spareggio di vertice, nel posticipo di Rosignano, perso per un canestro dopo aver dominato il primo quarto e lottato alla pari per tutta la gara, la squadra di coach Cinzia Piazza, coadiuvata da Daniele Meschinelli, è ora quarta, con una gara in meno, in un lotto di sette squadre in lotta per i primi quattro posti valevoli per i play-off. A cinque gare dal termine della regular season, i biancoverdi hanno bisogno di capitalizzare il derby con Bellaria Pontedera, che pur ha ben figurato con la capolista Valdera, perdendo di soli 4 punti, in attesa dei match con Volterra in trasferta e Liburnia in casa, autentici spareggi di vertice.

IES PISA – Il quintetto di Paolo Campani, coadiuvato da Maurizio Neri e Federico Marazzato, nono in classifica, è distante 4 punti dalle sabbie mobili dei play-out, da cui spera di tenersi lontano, per conquistare una tranquilla salvezza. Costretto a rinviare il derby con il GMV, il team biancoceleste ha la possibilità di conquistare la salvezza matematica nelle prossime due gare con Versilia e Cosmocare CUS Pisa.

COSMOCARE CUS PISA – A campionato quasi finito, la squadra universitaria, ultima con due soli successi, risalenti allo scorso anno, ha un’opportunità unica per tornare a fare punti ed affrontare con il morale più alto gli inevitabili play-out di fine stagione. La squadra di coach Zeno Bizzarri, reduce da due sconfitte contro le corazzate Chimenti Livorno e Dinamo Rosignano, affronta infatti un Piombino tutt’altro che imbattibile, impostosi tuttavia largamente all’andata.