Basket, in Divisione Regionale 2, derby di retroguardia tra IES e CUS Pisa

Pisa, 28 marzo 2025 – Terzultima giornata di ritorno, nel girone A del campionato di Divisione Regionale 2, all’insegna dello spareggio tra AutoEtruria e GMV, in programma domenica a Volterra, con l’ultima chance, per i padroni di casa, di provare a centrare l’obiettivo di entrare tra le prime quattro. Tra le altre gare fa spicco il derby tra IES Sport e Cosmocare CUS Pisa, in programma sabato alle 20 al palasport, con la IES in cerca della salvezza matematica ed i rilanciati universitari intenzionati ad abbandonare l’ultimo posto in classifica.

GMV – Reduce da un successo più sofferto del previsto, a Ghezzano contro Bellaria Pontedera, al termine di un match tutto in salita, volto in favore dei biancoverdi con un break in avvio dell’ultimo quarto, la squadra di coach Cinzia Piazza, coadiuvata da Daniele Meschinelli, è ora terza, con una gara da recuperare (il derby pisano in casa della IES), in un gruppo di sei squadre in lotta per i primi quattro posti valevoli per i play-off. A quattro gare dal termine della regular season, i biancoverdi hanno davanti a sé la sfida di Volterra, come principale ostacolo al raggiungimento in anticipo dell’importante obiettivo. La squadra di casa, reduce dalla sconfitta con la capolista Valdera, farà di tutto per vincere e tenere accesa la speranza; il GMV, in vantaggio in classifica e negli scontri diretti, è consapevole che i due punti potrebbero già mettere quasi al sicuro la squadra da eventuali sorprese nelle rimanenti partite.

IES PISA – Il quintetto di Paolo Campani, coadiuvato da Maurizio Neri e Federico Marazzato, nono in classifica, ad un passo dalla matematica salvezza senza passare dai play-out, viene da un netto successo in casa della diretta concorrente Versilia. Nel derby di sabato con il CUS Pisa, il team biancoceleste ha la possibilità di conquistare in anticipo la permanenza in categoria, in caso di vittoria e contemporanea sconfitta di Versilia, rendendo vane le insidiose ultime due gare con le corazzate Chimenti Livorno e Rosignano.

COSMOCARE CUS PISA – Tornata finalmente a punti, dopo un digiuno che durava dal 28 ottobre scorso, la squadra universitaria è ora ultima a pari punti con Piombino, battuto domenica scorsa a Pisa, al termine di un match che ha visto in Caldarelli il miglior realizzatore della giornata, con 21 punti. La squadra di coach Zeno Bizzarri, che in casa aveva perso largamente all’andata con la IES, è alla ricerca di altri due punti, per lasciare l’ultimo posto e trovare una collocazione migliore ai play-out