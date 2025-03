Serie B Interregionale, Play in Gold. Viterbo non molla di un centimetro. Loreto, terza sconfitta consecutiva

LORETO

69

STELLA AZZURRA VITERBO

73

LORETO : Delfino 15, Cevolini, Battisti 1, Cipriani 2, Mattioli ne, Ugolini 2, Tognacci, Santucci 10, Aglio 20, Broglia 4, Gulini 15.

STELLA AZZURRA VITERBO: Caridà 10, Di Croce ne, Moretti 16, Bertini 6, Meroi 3, Visentin 10, Albenzi, Casanova 13, Begic 10, Fokou 4.

Parziali: 21-18, 27-22, 11-22, 10-11. Progressivi: 21-18, 48-40, 59-62, 69-73. Uscito per 5 falli: nessuno

Sconfitta l’Italservice (foto Battisti) in casa dalla Stella Azzurra Viterbo. Uno stop doloroso. Il terzo consecutivo contro una formazione che ha giocato come se fosse una finale. Infatti i laziali erano quasi all’ultima spiaggia per conquistarsi un posto nella griglia dei playoff. I pesaresi hanno invece giocato una delle peggiori partite di quest’anno. Non hanno stretto le maglie difensive e hanno litigato con il canestro. Insomma una serata da dimenticare. Ora la vetta si allontana. Nei primi due quarti i gialloblu provano a riscattarsi dalle due gare perse prima con Roma e poi con Cagliari. Ma il gioco è poco brillante e poco continuo. I locali lasciano molti varchi agli ospiti che paiono più motivati. I marchigiani giocano bene solo a sprazzi e non basta. Il primo tempo comunque vede Delfino e compagni avanti anche di +8 lunghezze (48-40). E’ nella ripresa che si ribalta il match (59-62 nel terzo quarto). Una bomba di Gulini a 7’ dal termine riporta la formazione di Ceccarelli a – 6, ma è solo un fuoco di paglia. Dall’altra parte Moretti replica e a 5’ dalla fine della sfida Viterbo vola a + 9. E’ la difesa che ha peccato di più, l’Italservice ha giocato sottotono soprattutto in fase difensiva.

b.t.