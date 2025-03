La 34esima giornata. Al PalaCarnera è di scena la Fortitudo

La 34ª giornata si giocherà interamente oggi ed è una vera primizia per un campionato spezzatino come quello di A2 2024-2025. Sono dieci gare fondamentali per definire la classifica. Il clou è quello del PalaCarnera, dove Udine non può permettersi passi falsi in ottica primo posto. Di fronte ai friulani, una Fortitudo dal cammino zoppicante fuori casa, ma sempre pericolosa. Sono gare dal sapore di playoff Forlì-Milano, Brindisi-Cividale e Cantù-Verona. Scalare posizioni è fondamentale per non cadere nella trappola dei play-in. In basso, tra le pericolanti, ultima chance per Piacenza in casa di Nardò, coi locali che, con un successo di 19 punti, condannerebbero matematicamente l’Assigeco alla retrocessione. Torino è strafavorita in casa con Cremona, così come Pesaro con Livorno. Chiudono il programma Orzinuovi-Cento e Vigevano-Rieti, con tutte le squadre che hanno interessi di classifica per posizionarsi meglio in vista del rush finale.

La classifica: Udine* 48; Rimini* 44; Cantù*, Fortitudo e Forlì 40; Milano*, Verona, Rieti e Cividale 38; Avellino, Pesaro e Brindisi 36; Torino 34; Orzinuovi e Cento 26; Cremona*, Livorno e Vigevano 22; Nardò* 18; Piacenza 12. *= una partita in meno.