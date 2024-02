Basket, in Divisione Regionale 2, dura solo un quarto il match della IES con Wolf Pistoia

Pisa, 6 febbraio 2024 – Niente da fare per la IES Sport, in casa con il forte Basket Wolf Pistoia, nella seconda giornata di ritorno del campionato di Divisione Regionale 2, girone C: come accaduto anche nel derby con il CUS, i ragazzi di coach Paolo Campani, nonostante il rientro di Villani, sono rimasti in partita per un solo quarto, per poi cedere nettamente nel secondo e compromettere il match. LA CRONACA – Con il bomber Villani finalmente sul parquet, dopo un’assenza di quasi due mesi, la IES parte bene e finisce sotto di 4 lunghezze un primo quarto ben giocato da entrambe le compagini (22-26). Ancora una volta, nel secondo periodo, un calo di concentrazione difensiva ha bloccato i biancocelesti, consentendo a Pistoia, squadra esperta nel giro della promozione, di mettere a segno un parziale di 24-8 che ha di fatto chiuso il match al riposo (30-50). La grande fisicità avversaria non ha infatti più permesso ai ragazzi di Paolo Campani e Federico Marazzato di tornare in partita nei restanti quarti, pur riuscendo a limare lo svantaggio. IES Sport Pisa-Basket Wolf Pistoia 66-82 Progressivo: 22-26, 30-50, 45-66 IES Sport Pisa: Villani 6, Tasca 2, Giusfredi 10, Fedeli, Bonasera 4, Betti, Ghiraldi 9, Gravina 18, Bonacci 2, Sciamanda 4, Veneziani, Gennai 11. All.: Campani GC