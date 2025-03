Basket, in Divisione Regionale 2, fa spicco il derby pisano tra IES e GMV

Pisa, 14 marzo 2025 – Nona giornata del girone di ritorno, nel girone A del campionato di Divisione Regionale 2, all’insegna del derby pisano tra IES Sport e GMV, di scena venerdì alle 20,30, al palasport di Via Andrea Pisano. Di fronte due compagini con differenti ambizioni, i play-off per gli ospiti, la salvezza senza passare dai play-out per i padroni di casa, in una stracittadina che si preannuncia comunque combattuta. Gioca invece in trasferta il fanalino di coda Cosmocare CUS Pisa, che non ha molte chance lunedì a Rosignano, contro una Dinamo tuttora in corsa per il poker che si giocherà la promozione.

GMV – Reduce dallo spareggio di vertice, nel posticipo di Rosignano, perso per un canestro dopo aver dominato il primo quarto e lottato alla pari per tutta la gara, la squadra di coach Cinzia Piazza, coadiuvata da Daniele Meschinelli, arriva al derby a due punti dal battistrada Valdera, insieme a Rosignano, con cui è però in vantaggio negli scontri diretti. A cinque gare dal termine della regular season, i biancoverdi hanno bisogno di capitalizzare le prossime due gare, in attesa dei match con Volterra in trasferta e Liburnia in casa, autentici spareggi in vista dei play-off.

IES PISA – Il quintetto di Paolo Campani, coadiuvato da Maurizio Neri e Federico Marazzato, nono in classifica, è ora distante 4 punti dalle sabbie mobili dei play-out, da cui spera di tenersi lontano, per conquistare una tranquilla salvezza. Reduce dalla preventivata sconfitta a Capannoli, sul campo della capolista Valdera, il team biancoceleste cercherà di rendere dura la vita di Ghezzano, avversaria nel derby, consapevole tuttavia di poter conquistare la salvezza matematica nelle due gare successive con Versilia e Comsocare CUS Pisa.

COSMOCARE CUS PISA – A campionato quasi finito, la squadra universitaria non è ancora entrata a pieno titolo nella stagione e, se non cambia registro, sembra non avere chance di salvezza negli inevitabili play-out a fine stagione. Superata nettamente in casa dalla forte Polisportiva Chimenti Livorno, la squadra di coach Zeno Bizzarri ha pure poche chance nel posticipo sul campo della motivata Dinamo Rosignano, ma un’inversione di tendenza è necessaria, per poter competere nella successiva sfida per lasciare l’ultima posizione, contro un Piombino tutt’altro che imbattibile.