Basket, in Divisione Regionale 2, GMV e CUS Pisa inseguono la quarta posizione

Pisa, 8 dicembre 2023 – Nona giornata del campionato di Divisione Regionale 2, ex Promozione, con le tre formazioni pisane, impegnate nel raggruppamento C, ancora tutte in lizza per raggiungere la quarta posizione, ultima utile per continuare nella corsa verso il salto di categoria. Il Cosmocare CUS Pisa, protagonista delle ultime tre giornate, ed il GMV sono le squadre meglio posizionate, a quota otto, in un lotto di sei squadre a 2 punti dalla terza, segue a quota sei la IES Sport Pisa, che non vince da parecchie giornate. GMV – I biancoverdi di Ghezzano hanno finora fatto un percorso sostanzialmente positivo, fatto di luci ed ombre, come è tipico di una squadra giovane, conquistando i due punti con Piombino, CUS Pisa, Lucca Academy Basket e Brusa US Livorno e perdendo altrettante gare, l’ultima delle quali sul campo della capolista Chiesina. Contro il quintetto leader, imbattuto, i ragazzi di Cinzia Piazza e Daniele Meschinelli, pur incompleti, hanno alzato bandiera bianca solo nel finale, e hanno buone chance di ritornare al successo, sabato alle 21 a Ghezzano, contro CEFA di Castelnuovo Garfagnana, squadra molto esperta, comunque da non sottovalutare, che ha due soli punti in meno ed ha vinto con le altre due pisane. IES SPORT PISA – Dopo un avvio brillante, la IES Sport di Paolo Campani e Federico Marazzato, ha rischiato di perdersi per strada, per poi rilanciarsi con la vittoria nel derby con il GMV. Negli ultimi due turni, i blues hanno perso in trasferta a Pistoia, con la locale Endas, e a Prato, campo su cui hanno pesato assenze importanti per infortunio. La gara di sabato sul campo della US Città di Capannori, dell’ex Maurizio Giusti, è in tal senso uno spareggio per non finire penultimi, appena sopra il fanalino di coda Piombino. CUS PISA COSMOCARE – La squadra di Pietro Leoncini è proprio di scena venerdì, sul campo dell’ultima, il Basket Piombino, che ha finora vinto una sola gara: l’occasione è propizia per i gialloblù, reduci da tre successi consecutivi, per poter fare un ulteriore allungo verso l’alta classifica, considerata un obiettivo raggiungibile alla vigilia della stagione, diventato un miraggio dopo le prime gare, per poi tornare a portata di mano. Giuseppe Chiapparelli