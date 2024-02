Basket, in Divisione Regionale 2, il Cosmocare CUS Pisa fa tris con la capolista Chiesina

Pisa, 12 febbraio 2024 – Non si ferma il Cosmocare CUS Pisa, nel campionato di Divisione Regionale 2: dopo due successi consecutivi è arrivato il terzo, contro la capolista Best Drive Balda di Chiesina Uzzanese, nella terza giornata di ritorno. I gialloblù di Pietro Leoncini, partiti quasi dal fondo, alla fine del girone di andata, sono ora lanciati verso la zona promozione, distante solo quattro punti. LA CRONACA – Scesi in campo con Lasala, Papa, Raimo, Timpano e Paradisi, gli universitari hanno iniziato col piede giusto, mettendo già nel primo quarto 7 lunghezze tra sé e la capolista (23-16). Il vantaggio è rimasto pressoché invariato al riposo (43-35), per diventare a due cifre al termine del terzo periodo. Nell’ultimo, decisivo, quarto, il Cus è sempre stato in controllo, vincendo meritatamente la sfida con un vantaggio di 10 punti (77-67). I VALORI – Bravi tutti i giocatori pisani; tra i singoli, Lasala, Paradisi, Jarma e Raimo hanno terminato in doppia cifra. Cosmocare CUS Pisa-Chiesina Uzzanese 77-67 Progressivo: 23-16, 43-35, 62-50 Cosmocare CUS Pisa: Fruzza 5, Mariotti, Piccoli, Timpano 3, Vitellozzi, Lasala 18, Papà 6, Benfratello, Jarma 12, Raimo 11, Paradisi 13, Spagnoli. All.: Leoncini. GC