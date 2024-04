Basket, in Divisione Regionale 2, il CUS Pisa cerca il quarto posto a Livorno

Pisa, 4 aprile 2024 – Ultime quattro giornate della regular season nel raggruppamento C del campionato di Divisione Regionale 2, ex Promozione, con le pisane CUS Pisa Cosmocare e GMV non acora tagliate fuori da un posto tra le prime quattro, che accederanno alla fase conclusiva, decisiva per l’accesso ai play-off. Gli universitari in particolare, pur reduci da una sconfitta, hanno la possibilità di superare sul campo e raggiungerla al quarto posto la polisportiva Nicola Chimenti di Livorno, mentre il GMV, attardato di 4 punti dalla quarta posizione, riceve la capolista Studio Morandi Wolf Pistoia. E’ in serie positiva la IES Sport Pisa, che a Piombino difenderà il nono posto. COSMOCARE CUS PISA – Rilanciato da un poker di successi, il quintetto di Pietro Leoncini ha ceduto inaspettattamente in casa con Piombino, compagine dall’inizio di stagione in lotta per evitare l’ultima posizione: gli universitari sono crollati di schianto nella ripresa, dopo aver prevalso nella prima metà. Il calendario del CUS, che incontrerà ad aprile le più forti, inizia con il match di Livorno, con i gialloblù sul campo della Polisportiva Nicola Chimenti, impostasi di un canestro a Pisa. Per Raimo e compagni è forse l’ultima occasione per agganciare e scavalcare al quarto posto la PNC. GMV – Pesante battuta di arresto per il GMV, che, con assenze importanti, prima tra tutti quella dello squalificato Davini, ha perso a Castelnuovo Garfagnana, sul campo del fanalino di coda CEFA, rischiando di dire addio alle residue speranze di accesso alla quaterna delle compagini destinate a proseguire nella corsa verso i play-off. Il quintetto di Cinzia Piazza e Daniele Meschinelli riceve, sabato alle 21 a Ghezzano, la capolista Studio Morandi Wolf Pistoia, impostasi di una tripla all’andata. Per Badalassi e compagni l’impresa non è facile, ma è l’unica strada per continuare a sognare. IES SPORT PISA – Con cinque successi nel girone di ritorno, l’ultimo dei quali sabato scorso con Capannori, il quintetto di Paolo Campani e Federico Marazzato sta risalendo la china, e si è spostato dalla penultima alla nona posizione. I blues affrontano in trasferta un lanciato Piombino, che ha 4 punti in meno e cercherà di accorciare le distanze.