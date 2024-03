Basket in Divisione Regionale 2 il CUS Pisa crolla con Piombino: i play-off si allontanano

Pisa, 25 marzo 2024 – Occasione fallita per il Cosmocare CUS Pisa, nel campionato di Divisione Regionale 2, per agganciare la zona promozione: in casa contro il modesto Piombino, gli uomini di Leoncini, partiti bene, hanno ceduto alla distanza, crollando nel quarto conclusivo. LA CRONACA – Parte in quarta il Cosmocare CUS Pisa e, con 3 triple di Raimo e 4 canestri di Paradisi, si porta in vantaggio per 22-16, alla fine del primo periodo. Nel secondo Piombino inizia a prendere le misure in difesa agli universitari, ancora in grado di colpire con 3 bombe di Raimo ed una di Paradisi, ed il CUS riesce comunque a mantenere il vantaggio al riposo (40-34). Nella ripresa Il Cosmocare si spenge progressivamente, segna solo 10 punti nel terzo periodo, finendo sotto agli ospiti (50-52), per poi crollare nel quarto, in cui il solo Fruzza riesce ad andare a segno, con 5 punti in tutto. Cosmocare CUS Pisa-Piombino 55-67 Parziali: 22-16, 18-18, 10-18, 5-15 Cosmocare CUS Pisa: Fruzza 9, Mariotti 3, De Vincentiis, Timpano 1, Ndjock, Lasala, Papa, Jarma 1, Raimo 20, Paradisi 17, Spagnoli 2, Terni 2. All.: Leoncini. GC