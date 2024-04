Basket, in Divisione Regionale 2, il CUS Pisa riceve Dinamo Rosignano

Pisa, 11 aprile 2024 – Ultime tre giornate della regular season nel raggruppamento C del campionato di Divisione Regionale 2, ex Promozione, per le pisane CUS Pisa Cosmocare, GMV e IES Sport, tutte impegnate in casa. Con poche residue speranze di accesso tra le prime quattro, che si qualificheranno alla fase conclusiva, decisiva per l’accesso ai play-off, gli universitari ricevono Rosignano, mentre il GMV ospita Endas Pistoia e la IES Sport la Polisportiva Chimenti Livorno. GLI APPUNTAMENTI – Dopo aver perso con Piombino e Chimenti Livorno, il quintetto di Pietro Leoncini ha l’ultima teorica chance, domenica alle 20,30 al PalaCus, contro Dinamo Rosignano. Un successo potrebbe mantenere in vita le tenui speranze di play-off per i gialloblù. Sabato alle 21 alla palestra di Via Possenti (il campo di Via Sartori a Ghezzano sarà indisponibile fino alla prossima stagione), i biancoverdi di Cinzia Piazza e Daniele Meschinelli incontrano la quotata Endas Pistoia, con l’intenzione di tornare a vincere. Vuole ritornare al successo anche la IES Sport Pisa di Paolo Campani e Federico Marazzato, dopo lo sfortunato stop di Piombino, maturato al termine di due overtime. L’avversario di sabato, alle 20 al Palasport, è la Polisportiva Nicola Chimenti di Livorno, in piena corsa per i play-off.