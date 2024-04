Basket, in Divisione Regionale 2, il CUS Pisa saluta perdendo con WOLF Pistoia

Pisa, 29 aprile 2024 – Nonostante un’ottima prova, termina con la quinta sconfitta consecutiva la stagione del Cosmocare CUS Pisa in Divisione Regionale 2: davanti al proprio pubblico, gli uomini di Pietro Leoncini si sono infatti arresi alla capolista WOLF Pistoia. Gli universitari terminano così all’ottavo posto, con 12 vittorie in 26 gare. LA CRONACA – Nonostante l'importanza relativa dell'incontro, il CUS onora l'impegno e prova a mettere i bastoni tra le ruote della capolista. L'inizio è contratto da parte di entrambe le squadre e il punteggio rimane basso sia per l'intensità difensiva che per le scarse percentuali dal campo. Nel secondo quarto gli ospiti provano l'allungo, ma il CUS reagisce, alternando vari tipi di difesa e mettendo in crisi l'attacco della capolista. Si va così all'intervallo lungo sempre con un punteggio in equilibrio e basso (24-26). Nella ripresa il Cosmocare riesce a non perdere terreno, sempre grazie all'intensità e all'alternanza difensiva, riuscendo a non fare prendere ritmo agli ospiti. L'ultimo quarto è anch'esso equilibrato: quando sul cronometro ci sono soltanto 3' da giocare le squadre sono in perfetta parità sul punteggio di 50-50. Un paio di scelte non ottimali dell'attacco degli universitari e la freddezza ai tiri liberi di Pistoia fissano però il punteggio sul 53-59 conclusivo. Cosmocare CUS Pisa-WOLF Pistoia 53-59 Parziali: 11-19, 13-7, 17-12, 12-21 Cosmocare CUS Pisa: Fusco 3, Di Lernia, Mariotti, De Vincentiis 5, Timpano, Ndjock 4, Papa 11, Benfratello, Jarma 8, Raimo 13, Paradisi 6, Spagnoli 3. All.: Leoncini.