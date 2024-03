Basket, in Divisione Regionale 2, il CUS Pisa vince a Capannori e resta vicino ai play-off

Pisa, 17 marzo 2024 – Importante e netto successo del Cosmocare CUS Pisa, nel campionato di Divisione Regionale 2, sul campo della Us Città di Capannori: gli uomini di Leoncini hanno sempre comandato il gioco, concludendo di fatto il match già dopo il secondo quarto. Per Raimo e compagni si tratta di un altro passo di avvicinamento alle prime quattro, che lotteranno, nella seconda fase, per la promozione. LA CRONACA – Parte bene il Cosmocare CUS Pisa e, con 6 punti di Mariotti, 4 di Paradisi, 2 di Papa e Ndjock e due triple di Raimo e Piccoli, chiude il primo quarto avanti per 16-20. Nel secondo gli universitari stringono le maglie in difesa, e intensificano ulteriormente l’attacco con 2 triple di Raimo, 1 di Paradisi e buoni canestri di Lasala: ne scaturisce un parziale di 23-10 per i pisani che manda le due squadre al riposo con il match già segnato (26-43). Alla ripresa del gioco, altre 3 triple dello scatenato Raimo tengono infatti lontani i padroni di casa nel terzo periodo, concluso sul 40-57, mentre nel quarto 2 triple a testa di Piccoli e Timpano ed i canestri di Terni, Papa e Ndjock permettono agli universitari di raggiungere i 20 punti di vantaggio conclusivi (59-79). I VALORI – Positiva nel complesso la prova dei gialloblù, la cui vittoria non è mai stata in discussione, con dieci giocatori a segno e 13 triple, con tre atleti in doppia cifra, Raimo a 19, con 6 triple, Piccoli a 11 (3 triple), imitato da Paradisi (2 triple). Us Città Di Capannori-Cosmocare CUS Pisa 59-79 Parziali: 16-20, 10-23, 14-14, 19-22 Cosmocare CUS Pisa: Piccoli 11, Mariotti 6, Paradisi 11, Raimo 19, Papa 9, Ndjock 8, Timpano 6, Terni 4, Lasala 4, Jarma 2, Spagnoli, Vitellozzi. All.: Leoncini. GC