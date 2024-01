Basket, in Divisione Regionale 2, il CUS Pisa vince agevolmente il derby con la IES

Pisa, 29 gennaio 2024 – Va ai padroni di casa del Cosmocare CUS Pisa Basket, il derby con la IES Sport, nella prima giornata di ritorno del campionato di Divisione Regionale 2, girone C: i ragazzi di coach Paolo Campani, con molti assenti, sono rimasti in partita per un solo quarto, per poi cedere nettamente agli universitari. La classifica vede ora il Cosmocare CUS Pisa scavalcare la IES Sport, che mantiene comunque quattro lunghezze di vantaggio sull’ultima. LA CRONACA – Privi del bomber Villani, ormai fuori squadra dallo scorso anno, per motivi di lavoro, di Gennai e Vianelli, con l’ex Sciamanda in non buone condizioni fisiche, dopo l’infortunio alla caviglia con Rosignano, la IES ha retto agli assalti universitari in avvio, rimanendo attaccata ai padroni di casa per tutto il primo quarto, che gli uomini di coach Pietro Leoncini hanno concluso avanti di 5 lunghezze, grazie ad una tripla e ad un libero prima del fischio (20-15). Nel secondo periodo i gialloblù, trascinati da Jarma, top scorer con 21 punti, 17 dei quali segnati nella prima metà della gara, mettono a segno un parziale di 20-11, che manda le squadre al riposo sul 40-26, ponendo di fatto la parola fine all’incontro. Nel terzo periodo i biancocelesti di Campani e Marazzato non perdono altro terreno dagli universitari, ma non riescono a rientrare in partita; solo nell’ultimo parziale Bonasera e compagni stringono finalmente un po' le maglie in difesa, riducono lievemente il gap ma la scarsa percentuale di realizzazione ai liberi (alla fine saranno 18 su 36 i tiri messi dentro), impedisce il ricongiungimento. I VALORI – Jarma, top scorer e dominatore dei primi venti minuti, Fruzza, Lasala e Raimo hanno terminato in doppia cifra tra i cussini, trascinando i gialloblù alla vittoria; in casa IES, il solito Bonasera e Gravina hanno finito a due digit. Cosmocare CUS Pisa-IES Sport Pisa 71-57 Progressivo: 20-15, 40-26, 57-43 Cosmocare CUS Pisa: Fruzza 16, Mariotti 3, Piccoli, Timpano 2, Vitellozzi, Lasala 15, Cei, Papa 2, Jarma 21, Raimo 11, Paradisi 1, Spagnoli. All.: Leoncini. IES Sport Pisa: Fedeli 2, Tasca, Giusfredi 7, Bonasera 15, Bandino, Betti 8, Gravina 10, Bonacci 1, Casagrande 1, Sciamanda 4, Veneziani 9, Haveriku. All.: Campani Giuseppe Chiapparelli