Basket, in Divisione Regionale 2, il GMV cede di misura con Capannori

Pisa, 28 aprile 2024 – Il GMV saluta con una sconfitta la stagione, che ha visto i ragazzi di Cinzia Piazza e Daniele Meschinelli ben figurare nel campionato di Divisione 2, girone C, concluso al nono posto, a metà classifica, con 12 vittorie su 26 partite disputate. I biancoverdi, che hanno disputato quasi tutto il girone di ritorno con un roster prevalentemente costituito di giovani e under, hanno ceduto alla distanza in casa con US Capannori, che ha così vendicato la sconfitta dell’andata. LA CRONACA – La partita inizia con una sola squadra in campo, il GMV, che, nei primi 7 minuti, domina e controlla il match, piazzando un break di 15-3, frutto di un’ottima prestazione difensiva e di un buon movimento di palla. Capannori chiama però un time-out che spezza il ritmo biancoverde, con i giovani di Ghezzano incapaci di mantenere il controllo e l’inerzia della partita che si sposta verso gli ospiti, bravi a chiudere il primo quarto con uno svantaggio colmabile (18-13). Nel secondo, l’incontro torna in perfetto equilibrio, con parecchie sbavature difensive e brutte scelte di gioco in attacco, per il GMV, ma gli avversari non ne approfittano ed i green vanno al riposo ancora avanti per 28-26. Al rientro, le squadre si equivalgono e il punteggio oscilla tra il pareggio ed un lieve vantaggio per il GMV, che commette sempre troppi errori in fase difensiva, terminando il terzo periodo sul 45-43. Nell'ultimo, i biancoverdi di Cinzia Piazza sbagliano moltissimo nelle conclusioni, concedendo troppo in difesa, tanto che, a un minuto dal termine, gli avversari trovano il canestro del sorpasso. Nei secondi finali i green provano il tutto per tutto, ma senza fortuna, e Capannori si aggiudica la gara per 52-56. I VALORI – Con il solo veterano Davini, rientrato in campo dopo un mese di assenza, la squadra, per lo più giovanissima, è andata a segno con dieci atleti. Ancora una volta ha terminato in doppia cifra Nicolò Badalassi, confermatosi cannoniere della formazione di Ghezzano. GMV-Capannori 52-56 Progressivo: 18-13, 28-26, 45-43 GMV: Davini 2, Bini 9, Ferretti 5, Botto 4, Fabbrini 5, Leoncini 4, Buttitta, Badalassi T., Mendoza 3, Puccinelli 2, Badalassi N. 16, Del Bravo 2. All.: Piazza.