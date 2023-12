Basket in Divisione Regionale 2 il GMV doppia in casa CEFA Basket e si avvicina alla vetta

Pisa, 11 dicembre – Travolgente successo per il GMV, nella nona giornata del campionato di Divisione Regionale 2: davanti al proprio pubblico, gli uomini di Cinzia Piazza e Daniele Meschinelli hanno infatti doppiato CEFA Castelnuovo Garfagnana, al termine di un match a senso unico, salendo in classifica in zona promozione. LA CRONACA – La partita inizia con una sola squadra in campo: i biancoverdi sono molto aggressivi e attaccano molto bene gli spazi e, grazie ad un’ottima difesa e a diversi errori degli avversari, riescono ad allungare di molto, finendo il primo periodo sul 17-4. Nel secondo i ragazzi di Ghezzano allentano un po' la pressione, commettono qualche errore di troppo in attacco, ma il punteggio rimane sempre a senso unico, con le due squadre al riposo sul 28-15. Alla ripresa del gioco il GMV rientra in campo più convinto, e riesce ad allungare ancora un po', approfittando di alcuni errori degli avversari, chiudendo sul 44-23. Nell'ultimo quarto, a risultato ormai definito, i biancoverdi sembrano del tutto demotivati, al punto che, per i primi sette minuti, il parziale rimane 0-2 per gli avversari, poi la squadra si ritrova e mette a segno 8 punti, facendo spengere il tabellone sul 52-28. I VALORI – Finalmente una prova corale per i biancoverdi, che riescono ad aggiudicarsi il match schiacciando Castelnuovo Garfagnana in avvio e permettendo a coach Piazza di mandare in campo e far andare a canestro tutto il roster. Ancora in doppia cifra Badalassi, che si conferma capocannoniere della compagine di Ghezzano. GMV-CEFA Castelnuovo Garfagnana 52-28 Progressivo: 17-4, 28-15, 44-23 GMV: Farnesi 6, Davini 6, Bini 6, Spagnoli 4, Ferretti 2, Botto 5, Leoncini 2, Berni 4, Buttitta 2, Balestrieri 2, Mendoza 3, Badalassi 10. All.: Piazza. Giuseppe Chiapparelli