Basket, in Divisione Regionale 2, il GMV si aggiudica il derby pisano con la IES

Pisa, 3 marzo 2024 – L’ultimo derby pisano del girone di ritorno, nella sesta giornata del campionato di Divisione Regionale 2, va ai padroni di casa del GMV: gli uomini di Cinzia Piazza e Daniele Meschinelli hanno infatti superato la IES Sport Pisa di Paolo Campani e Federico Marazzato, al termine di un incontro sempre condotto al comando dai locali di Ghezzano, con i biancocelesti pisani che hanno tentato il ricongiungimento solo nel finale. LA CRONACA – La partita inizia con molta aggressività da entrambe le parti, con il punteggio che rimane in equilibrio per i primi 5 minuti, quindi i green di Ghezzano approfittiamo di alcuni errori difensivi degli avversari, prendono fiducia e vantaggio, concludendo il primo periodo sul 22-13. Nel secondo, la partita rimane in sostanziale parità, si vedono delle buone azioni offensive da una parte e dall'altra, e nessuno dei team riesce mai a prevalere, con le due squadre al riposo con vantaggio inalterato per i padroni di casa (40-31). Nel terzo quarto i ragazzi di Cinzia Piazza rientrano in campo con grande energia e determinazione, e riescono a concretizzare di più in attacco, approfittando anche di alcuni errori della IES: il parziale termina con un vantaggio in doppia cifra per Badalassi e compagni (58-43). Nell'ultimo periodo la partita rimane in sostanziale equilibrio per i primi 6 minuti, poi il GMV si rilassa e commette alcuni errori difensivi, che permettono agli avversari di recuperare terreno, senza però mai avvicinarsi al pareggio, con il match che si chiude sul 71-63. I VALORI – Tra i padroni di casa ben quattro atleti in doppia cifra, Badalassi, tornato top scorer con 21 punti, Davini, Leoncini e Mendoza. Tra i biancocelesti da segnalare il ritorno sopra i dieci punti di Bonasera, imitato da Tasca e Veneziani, mentre Villani è rimasto lontano dai 29 punti dell’andata. GMV-IES Sport Pisa 71-63 Progressivo: 22-13, 40-31, 58-43 GMV: Davini 11, Bini, Ferretti 5, Botto 2, Leoncini 11, Mendoza 13, Puccinelli 2, Badalassi 21, Gorini 4, Del Bravo 2, Fiaccavento. All.: Piazza. IES Sport Pisa: Villani 8, Tasca 11, Giusfredi 8, Bonasera 15, Bandino, Betti 4, Gravina 2, Bonacci, Sciamanda, Veneziani 11, Haveriku, Gennai 4. All.: Campani. Giuseppe Chiapparelli