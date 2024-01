Basket in Divisione Regionale 2 il GMV vince a Piombino e sale in classifica

Pisa, 27 gennaio 2024 – Prezioso successo in trasferta per il GMV, nell’anticipo della prima giornata di ritorno del campionato di Divisione Regionale 2, girone C. I ragazzi di Cinzia Piazza e Daniele Meschinelli hanno prevalso nel finale sul campo dell’ultima in classifica, Piombino, scavando un solco profondo otto lunghezze con il fondo, e, in attesa delle alte gare, avvicinandosi a due punti dalla quarta posizione, ultima utile per l’accesso al girone promozione. LA CRONACA – Forse per l’importanza della posta in palio, soprattutto per i locali, la partita inizia con due minuti di stallo, in cui entrambe le squadre non riescono ad andare a canestro, con numerosi errori nelle conclusioni nelle due parti del campo. Dopo un time out chiesto da Piombino, i giocatori di casa entrano in campo con più grinta, approfittano di qualche errore difensivo biancoverde e si portano a condurre, senza però che i ragazzi di Ghezzano si facciano staccare: il primo quarto si conclude così sul 19-18. Il secondo prosegue in sostanziale equilibrio, con molti errori offensivi da entrambe le parti, con un punteggio parziale basso di 13-12, che manda le due formazioni al riposo sul 32-30. Alla ripresa del gioco Badalassi e compagni partono forte e con fiducia mettono la freccia, grazie a 2 triple di Mendoza. Piombino prova comunque il recupero, la partita rimane punto a punto fino a due minuti dalla fine del terzo periodo, con le squadre incapaci di segnare, quindi una tripla di Gorini consente ai biancoverdi di terminare il quarto in vantaggio (43-46). Nell'ultimo, decisivo, periodo, la partita è molto combattuta, la stanchezza e il nervosismo si fanno sentire sia da una parte, sia dall'altra, Piombino prova fino al termine a recuperare, ma i ragazzi di Cinzia Piazza riescono sempre a mantenere il vantaggio, vincendo meritatamente per 55-59. I VALORI – Sette i biancoverdi a segno, con tre atleti in doppia cifra, Badalassi ancora una volta sopra quota 20, Mendoza, decisivo nel terzo periodo ed il solito infaticabile Davini. Piombino Basket-GMV 55-59 Progressivo: 19-18, 32-30, 43-46 GMV: Farnesi 6, Davini 11, Bini 5, Spagnoli, Ferretti, Cristiano, Berni, Buttitta 3, Porpora, Mendoza 10, Badalassi 21, Gorini 3. All.: Piazza. GC