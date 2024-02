Basket in Divisione Regionale 2 il GMV vince con Chimenti Livorno e scala la classifica

Pisa, 4 febbraio 2024 – Importantissimo successo del GMV, nella seconda giornata di ritorno del campionato di Divisione Regionale 2, girone C. I ragazzi di Cinzia Piazza e Daniele Meschinelli hanno superato, dopo un supplementare, la vicecapolista Polisportiva Nicola Chimenti di Livorno, portandosi così a soli due punti dalla quarta posizione, ultima utile per l’accesso al girone promozione. LA CRONACA – Nonostante l’assenza di Davini, anima e protagonista della squadra, i biancoverdi scendono in campo determinati e, grazie anche a due triple di Farnesi e Mendoza, prendono, nei primi quattro minuti, un vantaggio di 10 punti sugli increduli avversari. Gli ospiti chiedono un minuto di sospensione e rientrano sul parquet più convinti, ma Ghezzano non cede e, con una buona difesa, termina il primo quarto su un lusinghiero risultato di 25-18. Nel secondo, i ragazzi di Piazza e Meschinelli partono con una difesa un po’ troppo morbida, Livorno ne approfitta, ma Badalassi e compagni serrano nuovamente e riescono ad andare al riposo in vantaggio per 39-33. Al rientro dall'intervallo, la Polisportiva Chimenti è vittima della foga nel tentativo di recupero, commette molti errori offensivi, grazie anche all’ottima difesa locale, ed il GMV, nonostante qualche sbavatura in attacco, conquista un vantaggio a due cifre alla fine del terzo periodo (50-38). Nell'ultimo, la stanchezza ed un arbitraggio contestato dal GMV, che lamenta i 14 falli fischiati ai padroni di casa contro i soli 2 ai livornesi e l’uscita per cinque falli di Bini, Mendoza e Spagnoli, consentono agli ospiti di recuperare e di rimettere il verdetto finale all'overtime (61-61). Il tempo supplementare si apre con una tripla di Ferretti, che consente ai padroni di casa di prendere un piccolo vantaggio e di tornare ad aver fiducia: gli avversari provano la rimonta, ma senza successo, ed il match si chiude sul 71-67 per i ragazzi di Cinzia Piazza. I VALORI – Privi di Davini, tra i green sono tre gli atleti in doppia cifra, il solito Badalassi, Mendoza, autentico protagonista, e Bini, tornato per la prima volta a quota dieci. GMV-Polisportiva Nicola Chimenti Livorno 71-67 Progressivo: 25-18, 39-33, 50-38, 61-61 GMV: Farnesi 9, Bini 10, Spagnoli 5, Ferretti 7, Botto 3, Leoncini, Berni, Buttitta 6, Mendoza 13, Badalassi 18, Gorini. All.: Piazza. Giuseppe Chiapparelli