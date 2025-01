Basket, in Divisione Regionale 2, la capolista GMV cerca riscatto a Lucca

Pisa, 31 gennaio 2025 – Terza giornata del girone di ritorno nel campionato di Divisione Regionale 2, che vede le squadre pisane impegnate nel raggruppamento A. Nonostante la sconfitta sul campo dell'altra pretendente ai play-off Valdera, è sempre in testa il GMV, che affronta l’insidiosa trasferta di Lucca, contro la locale BCL, unica compagine ad aver violato, finora, il campo di Via Sartori a Ghezzano. In zona play-out giocano invece in casa IES e Cosmocare CUS Pisa; la IES riceve Bellaria Pontedera, nell’anticipo di venerdì alle 20,30 al palasport, gli universitari Brusa US Livorno, domenica alle 18 al PalaCus di Via Chiarugi.

GMV – Dopo una lunga striscia di risultati positivi e la conquista del primato solitario in classifica, la squadra di coach Cinzia Piazza, coadiuvata da Daniele Meschinelli, è uscita ridimensionata dallo spareggio per il vertice sul campo dell’esperto Valdera, tornato a difendere come nella prima parte della stagione, mantenendo comunque il vantaggio negli scontri diretti e la testa in graduatoria. I biancoverdi, alle prese con assenze significative per l’equilibrio della squadra come quelle di Davini e Bini, affrontano una trasferta piena di insidie sul parquet del BCL Lucca, a soli due punti dalla zona play-off, reduce dal successo di misura a Pisa sul campo della IES. Per Badalassi e compagni l’occasione è propizia per tornare alla vittoria, facendo dimenticare la scialba prova dell’andata.

IES PISA – Il quintetto di Paolo Campani, coadiuvato da Maurizio Neri e Federico Marazzato, ha perso di un punto, dopo un tempo supplementare, al palasport contro l’esperta BCL Lucca, rimpiombando così nella zona play-out, che sembrava allontanarsi dopo la vittoria a Piombino. Venerdì, sempre in casa, i biancocelesti affrontano Bellaria Pontedera, formazione appaiata in classifica a quota 12, ma con un vantaggio, difficilmente colmabile nello scontro di andata, vinto dai pontederesi, perfetti in quell’occasione al tiro, per 90-61, su Raimo e compagni. Il successo per i blues è d’obbligo, per poter sperare di allontanarsi prima possibile dalle sabbie mobili della bassa classifica.

COSMOCARE CUS PISA – La squadra guidata da Simon Giorgio La Pietra, fanalino di coda del girone, con due soli successi, non vince da ottobre e difficilmente potrà evitare i play-out, dopo la sconfitta sul campo della penultima Pontremoli. Opposti in casa alla quotata Brusa US Livorno, impostasi all’andata, gli universitari dovranno comunque trovare l’assetto migliore e, possibilmente, provare a conquistare due punti insperati.