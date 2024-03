Basket, in Divisione Regionale 2, la IES Pisa piega nella ripresa la quotata Endas Pistoia

Pisa, 10 marzo 2024 – Importante successo per la IES Sport Pisa nella settima giornata del campionato di Divisione Regionale 2: gli uomini di Paolo Campani e Federico Marazzato hanno prevalso nettamente sulla quinta in graduatoria, Pallacanestro Endas Insurtech di Pistoia, al termine di un incontro partito in salita e messo su un binario favorevole nella ripresa, quando Villani e compagni hanno messo a punto la fase difensiva. LA CRONACA – Con Giusfredi e Sciamanda infortunati, a referto solo per onor di firma, il quintetto biancoceleste, sceso in campo con Villani, Tasca, Bonacci, Bonasera e Veneziani, ha iniziato il match con le maglie troppo larghe in difesa, e gli ospiti ne hanno approfittato, sia con conclusioni da due, sia da tre, prendendo già dopo il primo periodo un vantaggio non trascurabile (12-18). Nel secondo quarto l’emorragia si ferma, ma Endas Pistoia continua a comandare la partita, andando al riposo con gli stessi 6 punti di vantaggio (29-35). Alla ripresa del gioco, registrata la difesa ed aumentata di conseguenza l'intensità di gioco, la compagine di Paolo Campani mette a segno un parziale di 20-9, invertendo il trend del match e terminando il terzo periodo avanti di 5 lunghezze (49-44). Nel quarto la squadra pisana è stata brava a mantenere la calma, di fronte ad una difesa avversaria sempre più dura e fallosa, nel tentativo di recuperare. Sono stati invece proprio i biancocelesti ad allungare, con buone soluzioni da tre punti e da sotto, e a mantenere, fino al fischio conclusivo, il vantaggio, attestatosi sui 13 punti finali, ben più dei 7 con cui i blues avevano perso a Pistoia. I VALORI - Buona prova di tutti i ragazzi di Paolo Campani e Federico Marazzato, sia in attacco, sia in difesa e ai rimbalzi, con quattro atleti in doppia cifra, Villani (in evidenza il suo 5 su 7 da tre), Gravina, bravo nelle incursioni offensive insieme a Bonacci e Tasca, Bonasera e Veneziani, questi ultimi in doppia cifra anche ai rimbalzi. IES Sport Pisa-Endas Insurtech Pistoia 70-57 Progressivo: 12-18, 29-35, 49-44 IES Sport Pisa: Villani 22, Tasca 6, Giusfredi, Ciarniello, Bonasera 10, Bandino 2, Gravina 11, Bonacci 5, Sciamanda, Vianelli 4, Veneziani 10, Haveriku. All.: Campani. Giuseppe Chiapparelli