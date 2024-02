Basket, in Divisione Regionale 2, la IES Pisa supera CEFA e si porta a 4 punti dal fondo

Pisa, 26 febbraio 2024 – Importantissimo successo in Divisione Regionale 2 per la IES Sport Pisa, che supera in casa il fanalino di coda CEFA Castelnuovo Garfagnana e, complice la contemporanea sconfitta di Piombino, si allontana di quattro punti dal fondo della classifica. Dopo il successo sulla capolista Chiesina arriva dunque la vittoria ancora più importante, perché in ottica salvezza, con la compagine garfagnina, al termine di un match che gli uomini di Campani hanno sempre condotto in testa. Solo un’ingenuità finale ha impedito, per poco, ai biancocelesti di sovvertire il pesante distacco subito all’andata. LA CRONACA – Parte bene la IES Sport Pisa, con una difesa attenta ed una buona intensità offensiva, spesso condita con qualche conclusione sfortunata, terminando il primo quarto sul 18-10. Lo strapotere del quintetto di Paolo Campani e Federico Marazzato continua per tutto il secondo parziale, con le due compagini che vanno al riposo sul 40-24. Al rientro dopo la pausa lunga, i blues calano di intensità, segnando solo 10 punti, a fronte dei 16 degli avversari, che si avvicinano alla fine del terzo parziale (50-40). Nel quarto, decisivo, periodo, la IES torna padrona del campo, allunga fino a più 20, ma una decisione sbagliata sul finale di partita consente a Castelnuovo di portarsi con una tripla a 17 punti; un’ulteriore palla persa dai pisani ha successivamente consentito agli ospiti di raggiungere il -15 allo scadere (all’andata i garfagnini avevano vinto con 17 lunghezze di scarto). I VALORI – In una serata complessivamente positiva per tutta la squadra, ottime sono state in difesa le prestazioni di Giusfredi e Bonacci, che hanno dato ritmo ed intensità alla gara. In ambito offensivo Villani, Gravina, Sciamanda e Veneziani hanno portato un buon contribuito con pregevoli canestri e buone giocate, terminando in doppia cifra. Da segnalare Veneziani che ha letteralmente dominato sotto canestro sia in attacco, sia in difesa, con punti, rimbalzi e stoppate. IES Sport Pisa-CEFA Castelnuovo Garfagnana 68-53 Progressivo: 18-10, 40-24, 50-40 IES Sport Pisa: Villani 17, Tasca 3, Giusfredi 2, Fedeli, Betti 5, Gravina 13, Bonacci 4, Sciamanda 10, Vianelli, Veneziani 14, Haveriku, Gennai. All.: Campani. Giuseppe Chiapparelli