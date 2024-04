Basket, in Divisione Regionale 2, la IES Sport Pisa perde in casa con Lucca

Pisa, 28 aprile 2024 – Al palasport di Via Andrea Pisano la IES Sport Pisa si è congedata dal proprio pubblico, con una sconfitta, nell’ultima giornata del campionato di Divisione Regionale 2: contro un Basket Academy Lucca che ha staccato l’ultimo pass per la fase promozione, gli uomini di Paolo Campani e Federico Marazzato, dopo un avvio in vantaggio, sono calati nettamente alla distanza. I biancocelesti hanno terminato la stagione all’undicesimo posto, con 10 successi in 26 partite. LA CRONACA – Nonostante le molte, importanti, assenze, con ben quattro under 17 a referto, i biancocelesti sono partiti bene, terminando il primo quarto in vantaggio per 16-12. Nel secondo, le poche rotazioni a disposizione e la maggiore prestanza fisica dei lucchesi si sono fatti sentire ed i biancocelesti hanno ceduto per 10-24, andando al riposo sotto di 10 lunghezze (26-36). In avvio di ripresa Bonasera e compagni sono riusciti a non perdere ulteriore terreno (41-52 il punteggio alla fine del terzo periodo), mentre nel finale alcune dubbie decisioni arbitrali hanno fatto prendere il largo agli avversari. IL COMMENTO DEL COACH – “E’ stata un'annata con molte luci ed ombre -commenta il coach pisano Paolo Campani- in cui abbiamo sofferto la mancanza di continuità agli allenamenti ed alle partite, che non ha certo contribuito ad amalgamare una squadra con molti volti nuovi”. IES Sport Pisa-Academy Lucca 49-68 Progressivo: 16-12, 26-36, 41-52 IES Sport Pisa: Giusfredi 4, Fedeli 4, Bonasera 13, Bonacci 8, Sciamanda 8, Pratesi 1, Veneziani 7, Argamante, Haveriku, Pucci, Gennai 4, Ulivi. All.: Campani.