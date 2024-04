Basket, in Divisione Regionale 2, la IES Sport Pisa perde nel finale a Rosignano

Pisa, 22 aprile 2024 – Niente da fare per la IES Sport Pisa, nella penultima giornata del campionato di Divisione Regionale 2: sul campo caldo della Dinamo Rosignano, gli uomini di Paolo Campani e Federico Marazzato, dopo un avvio in equilibrio, hanno ceduto di poco nella ripresa, rimanendo comunque in partita fino al termine. LA CRONACA – Una IES ancora con molte assenze ha giocato alla pari con i padroni di casa nella prima metà di gara, finendo sotto per 21-16 dopo il primo quarto e di un solo canestro al riposo (38-36). Nella ripresa i blues partono forte, si portano in vantaggio di 9 a circa metà del terzo parziale, ma si innervosiscono per alcune dubbie decisioni arbitrali e finiscono il periodo sotto di 4 (61-57). Nell’ultimo quarto si fa sentire la fisicità dei locali sotto i tabelloni, anche per l’assenza di Veneziani, i biancocelesti concedono rimbalzi, secondi e terzi tiri ai padroni di casa, che mantengono 4 punti di vantaggio nel finale. I ragazzi di Campani fanno ricorso al fallo sistematico, ma Rosignano non sbaglia i liberi, conquistando il successo. In doppia cifra Gravina, Bonasera, Sciamanda e Bonacci. Dinamo Rosignano-IES Sport Pisa 77-71 Progressivo: 21-16, 38-36, 61-57 IES Sport Pisa: Tasca, Giusfredi 8, Bonasera 14, Bandino, Gravina 16, Bonacci 11, Sciamanda 14, Pratesi, Haveriku, Pucci, Gennai 8, Ulivi. All.: Campani.