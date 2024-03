Basket, in Divisione Regionale 2, la IES Sport Pisa piega nella ripresa Prato

Pisa, 17 marzo 2024 – Meritata vittoria per la IES Sport Pisa nell’ottava giornata del campionato di Divisione Regionale 2: gli uomini di Paolo Campani e Federico Marazzato hanno dominato per tre quarti la gara interna con la Scuola Basket Prato, ribaltando anche la differenza canestri rispetto alla gara di andata, che aveva visto soccombere i biancocelesti. LA CRONACA – Buona partenza dei biancocelesti, con grande intensità sia offensiva sia difensiva: Villani e compagni raggiungono un vantaggio massimo di 10 lunghezze, ridotte a 6 alla fine del primo quarto (27-21). Nel secondo, la IES cala in difesa, concedendo agli avversari buone soluzioni dall'arco dei tre punti ed in penetrazione: gli ospiti recuperano e mettono la freccia prima del riposo (33-34). Nella ripresa, un parziale di 19-9 consente ai padroni di casa di tornare in vantaggio (52-43) e l’inerzia pende a favore dei biancocelesti fino a metà dell’ultimo quarto, con il margine attivo biancoceleste che raggiunge il massimo valore di 15 lunghezze. Gli ospiti però non hanno alzato bandiera bianca ed hanno provato a rimontare, ma Bonasera e compagni sono stati bravi a controllare le incursioni avversarie e chiudere così il match. I VALORI – Ben quattro gli atleti in doppia cifra, Villani, Tasca, Veneziani e Bonasera, quest’ultimo tornato top scorer con 18 punti. IES Sport Pisa-Scuola Basket Prato 62-55 Progressivo: 27-21, 33-34, 52-43 IES Sport Pisa: Villani 17, Tasca 11, Fedeli, Bonasera 18, Betti, Gravina 2, Bonacci, Sciamanda 2, Mazzantini, Veneziani 10, Haveriku, Gennai 2. All.: Campani. GC