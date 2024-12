Basket, in Divisione Regionale 2, la IES stravince il derby in casa del CUS Pisa

Pisa, 23 dicembre 2024 – Nel derby pisano, nell’ultima giornata dell’anno del campionato di Divisone Regionale 2, tra i padroni di casa del CUS Pisa Cosmocare, guidati da Simon Giorgio La Pietra, e gli ospiti della IES di coach Paolo Campani, sono bastati meno di tre quarti per chiudere il conto in favore dei biancocelesti fuori casa. Dopo un avvio in equilibrio, gli ospiti, in serata di grazia nel tiro dall’arco, hanno infatti allungato già nel secondo periodo, per poi chiudere definitivamente il conto in avvio di ripresa. Per la IES il 2024 si chiude così in una posizione mediana di classifica, dopo un avvio che aveva fatto sperare in qualcosa di più, mentre il CUS rimane in fondo alla graduatoria.

LA CRONACA – In un derby dai molti assenti, con i padroni di casa del CUS Cosmocare a referto con soli nove atleti, l’avvio è in sostanziale equilibrio, con un primo quarto che vede due triple a testa, tra gli universitari con capitan Berni, tra i biancocelesti della IES con Fruzza, e termina sul 13-16 per gli ospiti. Il secondo periodo vede la fuga degli uomini di Campani, che colpiscono dall’arco in avvio con Timpano ed in chiusura con Tasca e Fruzza, mentre Sciamanda segna 4 canestri consecutivi da due. Una buona difesa di Giusfredi e compagni, che hanno confezionato insidiose azioni di contropiede, è alla base di un parziale di 13-27 per la IES, che porta le due squadre al riposo sul 26-43. A gara già quasi compromessa, il Cosmocare segna solo 4 punti e gli avversari mettono al sicuro il match, con due triple di Raimo, quasi doppiando i padroni di casa alla fine del terzo periodo (30-59). Nell’ultimo quarto il vantaggio biancoceleste raggiunge i 32 punti, quindi la gara si assopisce, con le due squadre alternativamente a segno senza che il risultato cambi.

I VALORI – In una buona serata nel tiro da tre, con 9 triple segnate a fronte delle 4 messe dentro dal CUS (tutte con capitan Berni), la IES è andata a segno con tutti e dodici gli atleti scesi in campo, con Fruzza, Sciamanda e Raimo in doppia cifra. In casa degli universitari, ridotti ai minimi termini, con soli nove giocatori a referto, di cui otto a punti, solamente Berni ha raggiunto la doppia cifra.

CUS Pisa Cosmocare-IES Pisa 50-76

Parziali: 13-16, 13-27, 4-16, 20-17

CUS Pisa Cosmocare: Daidone 9, Fortunato, Donati 1, Berni 14, Padeletti 6, Papa 8, Di Lernia 8, Coppola 2, Galello 2. All.: La Pietra.

IES Sport: Tasca 5, Giusfredi 8, Timpano 5, Fruzza 13, Rugi 2, Gravina 4, Ruschi 2, Bonacci 4, Sciamanda 12, Veneziani 1, Raimo 13, D'Amico 7. All.: Campani