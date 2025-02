Basket, in Divisione Regionale 2, l’ex capolista GMV cerca riscatto in casa con Versilia

Pisa, 7 febbraio 2025 – Quarta giornata del girone di ritorno nel campionato di Divisione Regionale 2, che vede le squadre pisane impegnate nel raggruppamento A, con la sola GMV di scena in casa. I biancoverdi di Ghezzano, dopo aver perso la leadership in virtù di due sconfitte esterne consecutive, sono nuovamente in casa per tornare a vincere, sabato alle 20,30 in Via Sartori, contro il Versilia Basket 2002. Decisamente più difficili le trasferte della IES Sport, sul campo di AutoEtruria Volterra, e del Cosmocare CUS Pisa, a Capannoli, contro la capolista Valdera.

GMV – Dopo una lunga striscia di risultati positivi e la conquista del primato solitario in classifica, la squadra di coach Cinzia Piazza, coadiuvata da Daniele Meschinelli, ha perso la testa del girone, dopo lo spareggio con Valdera e la sconfitta dell’ultimo turno a Lucca. I biancoverdi, a cui sabato scorso non è bastato il rientro di Davini, sono ora a due punti dalla vetta in un gruppo di squadre comprendenti Chimenti Livorno, Rosignano e Volterra, con Lucca immediatamente dietro, che lotteranno fino al termine della regular season per raggiungere i play-off, in un campionato tra i più equilibrati delle ultime stagioni. Contro un Versilia già battuto all’andata, per Badalassi e compagni l’occasione è unica per tornare alla vittoria, rimettendosi in corsa per la volata finale.

IES PISA – Il quintetto di Paolo Campani, coadiuvato da Maurizio Neri e Federico Marazzato, è reduce da un’importante vittoria in casa con Bellaria Pontedera, che ha rilanciato le chance di salvezza dei biancocelesti senza passare dai play-out, lasciando matematicamente ancora aperta la porta dei play-off. Per alimentare il sogno, Fruzza e compagni non devono porsi limiti, nella prossima gara esterna sul campo dell’AutoEtruria Volterra. Il pronostico è avverso, ma i blues non devono considerarsi spacciati in partenza.

COSMOCARE CUS PISA – La squadra guidata da Simon Giorgio La Pietra, fanalino di coda del girone, con due soli successi, non vince da ottobre e difficilmente potrà evitare i play-out. Reduce da una sonora sconfitta in Via Chiarugi, contro Brusa US Livorno, gli universitari non hanno chance, sul campo della corazzata Valdera, tornata capolista da sola dopo un periodo di lieve appannamento.