Basket, in Divisione Regionale 2 niente da fare per la IES Pisa, in casa con la capolista

Pisa, 5 novembre 2023 – Seconda sconfitta, prima sul proprio campo, per la IES Sport Pisa, nel campionato di Divisione Regionale 2. I blues di Paolo Campani, alla quarta giornata, hanno infatti perso contro la capolista Chiesina Basket, al termine di un match deciso in avvio di ripresa. LA CRONACA – La partita, difficile come da previsione, contro una buonissima squadra attrezzata su tutti i ruoli, è iniziata in salita per i biancocelesti, con un parziale di 0-9, recuperato nel corso del primo quarto, terminato sul 17-20. Nel secondo, la gara è stata in sostanziale parità, con la IES che ha avuto diverse opportunità di aggancio, senza però riuscire, complici palloni persi ingenuamente o facili tiri da sotto sbagliati. Al riposo sul 34-40, Villani e compagni sono crollati nel terzo periodo, subendo la schiacciante superiorità fisica dei termali sotto canestro: un break di 17-29 per Chiesina ha di fatto posto fine alle ostilità. I VALORI - Tra i singoli ancora una volta buona la prova di Bonasera, sia in attacco, sia in difesa, il tiro di Villani e le incursioni di Gravina e Bonacci. IES Sport Pisa-Chiesina Uzzanese 67-88 Progressivo: 17-20, 34-40, 51-69 IES Sport Pisa: Villani 13, Tasca 11, Gravina 8, Cantini, Bonasera 14, D'Amico 4, Bonacci 2, Sciamanda 4, Bolelli 3, Vianelli 4, Veneziani 2, Gennai. All.: Campani. GC