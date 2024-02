Basket, in Divisione Regionale 2 Paradisi guida il CUS al successo nel derby pisano

Pisa, 26 febbraio 2024 – Va al Cosmocare CUS Pisa il derby con il GMV della quinta giornata di ritorno del campionato di Divisione Regionale 2: al PalaCUS, con il pubblico delle grandi occasioni, la squadra di Pietro Leoncini ha infatti prevalso nettamente, grazie ad una partenza schiacciante, a cui i biancoverdi non hanno saputo opporsi. Gli universitari raggiungono così a quota 18 il GMV, superandolo per differenza canestri negli scontri diretti, a quattro punti dalla zona promozione. LA CRONACA – Il primo quarto vede una sola squadra in campo, la formazione gialloblù di casa, che entra motivatissima, trascinata da un Paradisi che, nel primo quarto, segna cinque canestri ed una tripla, 13 dei 25 punti con cui il CUS prende il volo, davanti ad un GMV che non riesce a reagire, commettendo numerosi errori, sia in attacco, sia in difesa (25-9). Nel secondo parziale, i ragazzi di Cinzia Piazza e Daniele Meschinelli mettono a posto la difesa, ma non trovano facilità nell’andare a canestro, limando un po’ lo svantaggio al riposo (37-25). Nel terzo quarto i padroni di casa ripartono forte, con un canestro di Raimo ed una tripla a testa di Lasala e Paradisi: i biancoverdi provano a replicare con Badalassi, ma il CUS prevale per 23-16, chiudendo di fatto il match alla fine del periodo (60-41). A partita ormai chiusa, come è costume per il sodalizio di Ghezzano, coach Piazza lascia spazio ai più giovani, gli under 19 Porpora e Gorini, e l’under 17 Del Bravo, che hanno ben figurato, senza mai smettere di lottare, in una gara già di fatto conclusa. I VALORI – Decisivo, in casa gialloblù, Paradisi, che ha steso nel primo quarto il GMV, segnando 21 punti nell’arco dei quaranta minuti, con Lasala, Papa e Raimo in doppia cifra. Tra i biancoverdi, Badalassi non ha replicato i trenta punti dell’andata, ma ha pur chiuso in doppia cifra, insieme al sorprendente under Gorini. Comocare CUS Pisa-GMV 68-52 Parziali: 25-9, 12-16, 23-16, 8-11 CUS Pisa Cosmocare: De Vincentiis 8, Piccoli, Timpano, Fusco 1, Lasala 10, Papa 12, Benfratello, Jarma 2, Raimo 13, Paradisi 21, Spagnoli, Terni 1. All.: Leoncini. GMV: Davini 5, Bini 3, Spagnoli 5, Ferretti 2, Botto 5, Leoncini 3, Porpora, Mendoza 3, Badalassi 13, Gorini 10, Del Bravo 3. All.: Piazza. Giuseppe Chiapparelli