Basket, in Divisione Regionale 2, quarta sconfitta consecutiva del CUS Pisa con Lucca

Pisa, 26 novembre 2024 – Quarta sconfitta consecutiva per il rinnovato CUS Pisa, targato Cosmocare, nel campionato di Divisione Regionale 2: gli uomini di coach La Pietra hanno sempre inseguito, nella gara interna contro la BCL Lucca, perdendo già di fatto l’incontro dopo soli tre quarti.

LA CRONACA – Sono partiti veramente male gli universitari, che, nel primo parziale, hanno subito 23 punti, segnandone solo 15, nonostante una tripla di Fusco e 4 punti di Padeletti. Va leggermente meglio nel secondo, in cui gli universitari riescono a contenere l’attacco avversario, ma altri 15 punti (5 a testa di Caldarelli e Ndjock e 4 di Galello) non bastano a correggere il tiro al riposo (30-40). Nel terzo periodo una bomba a testa di Fusco e Berni non sono sufficienti agli universitari per rientrare: i lucchesi, con un parziale di 15-22 chiudono il conto, rendendo inutile l’ultimo quarto (45-62).

CUS Pisa Cosmocare-BCL Lucca 52-72

Parziali: 15-23, 15-17, 15-22, 7-10

CUS Pisa CosmoCare: Fusco 8, Giari, Donati, Berni 7, Caldarelli 11, Ndjock 8, Mercanti, Padeletti 10, Benfratello, Di Lernia 2, Coppola 1, Galello 5. All.: La Pietra.